Romania: ministro Comunicazioni Petrescu in visita negli Usa (2)

- Nell'ambito del partenariato strategico in corso tra la Romania e gli Stati Uniti nel settore della sicurezza cibernetica, il ministro Petrescu ha in agenda incontri con i vertici delle principali istituzioni federali competenti nello sviluppo tecnologico e nelle politiche in materia di comunicazioni. Si tratta del Dipartimento di stato, la Commissione federale per le comunicazioni, il Dipartimento del commercio, il Dipartimento federale della difesa, l'Agenzia per la sicurezza cibernetica, il Consiglio per la sicurezza nazionale, l'Amministrazione nazionale per le telecomunicazioni e le informazioni, ma anche di operatori di telecomunicazioni e fornitori globali di equipaggiamenti e tecnologia per le comunicazioni. (Rob)