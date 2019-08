Meteo: le previsioni di oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, martedì 6 agosto, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: Il campo di alta pressione viene disturbato da aria più umida dai quadranti occidentali. Giornata ancora nel complesso discreta e in prevalenza soleggiata, seppur con maggior variabilità in montagna con rischio di qualche temporale tra pomeriggio e sera, in locale sconfinamento a fine giornata alle vicine pianure. Nuvoloso sulla Liguria occidentale, più sole su quella orientale. Temperature stazionarie. Venti deboli di brezza e mare poco mosso. (Rpi)