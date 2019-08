Kosovo: fonti stampa, ex premier Mustafa candidato consensuale per leadership Ldk

- L'attuale leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, sarebbe il candidato consensuale in vista del rinnovo della leadership da decidere nella direzione nazionale del partito in programma domani 3 agosto. E' quanto riferiscono fonti citate dal portale d'informazione "Express". Nelle scorse ore sarebbe stato trovato un accordo per rinnovare la fiducia all'ex premier Mustafa. "La Lega democratica del Kosov vincerà le elezioni anticipate di settembre", ha detto nei giorni scorsi l leader del partito di opposizione Mustafa, scrivendo su Facebook in vista del probabile prossimo voto. (segue) (Kop)