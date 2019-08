Cile: moneta locale a picco sul dollaro dopo inasprimento guerra commerciale Cina-Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dollaro ha raggiunto oggi in Cile la sua quotazione massima da oltre tre anni a questa parte come effetto congiunto dell'inasprimento della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, del crollo del valore del rame (-2,11 per cento alla borsa di Londra) e dei dati sulla scarsa performance dell'attività economica a giugno. La divisa statunitense ha chiuso infatti ad un valore di 724,1 pesos per dollaro, con un aumento di circa il 3 per cento rispetto all'apertura di venerdì scorso, maggior valore registrato dal 25 gennaio del 2016 quando il dollaro raggiunse i 725 pesos. "Lo scenario negativo del mercato del rame a causa della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina indebolisce il peso cileno, e se dovesse mantenersi questa congiuntura vedremo il dollaro crescere ulteriormente", ha dichiarato l'analista dei mercati di "Xtb Latam", Jose Raul Godoy, al quotidiano "Diario Financiero". (segue) (Abu)