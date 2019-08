Cile: moneta locale a picco sul dollaro dopo inasprimento guerra commerciale Cina-Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ultimo rapporto della Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) pubblicato il 31 luglio scorso, l'attività economica in Cile registrerà una crescita del 2,8 per cento nel 2019. A "sostenere l'attività economica", si legge nel documento, "sia il consumo che gli investimenti", anche se "con un dinamismo minore a quello osservato nel 2018". Secondo la Cepal "il complesso scenario globale fa prevedere una limitata crescita del commercio internazionale ciò che, unitamente ad un prezzo ridotto del rame, avrà un impatto negativo sulle esportazioni". Nonostante una politica fiscale definita "austera", l'organismo con sede a Santiago ritiene che "il rallentamento dell'economia si ripercuoterà anche sulle entrate fiscali aumentando il deficit". (Abu)