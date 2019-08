Kashmir: Usa seguono da vicino situazione ed esprimono preoccupazioni sui diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha dichiarato oggi, 5 agosto, di seguire da vicino gli eventi in Kashmir dopo che l'India ha dichiarato di revocare lo status speciale del territorio e ha espresso preoccupazione per le notizie su degli arresti. La portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus, ha dichiarato in un comunicato che gli Stati Uniti stanno "seguendo da vicino" la situazione nel Kashmir, sebbene abbia notato che il governo indiano ha descritto queste misure come "una questione strettamente interna". "Siamo preoccupati per le segnalazioni di detenzioni e sollecitiamo il rispetto dei diritti individuali e la discussione con le persone nelle comunità colpite", ha dichiarato Ortagus. "Chiediamo a tutte le parti di mantenere la pace e la stabilità lungo la linea di controllo". (segue) (Was)