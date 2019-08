Kashmir: Usa seguono da vicino situazione ed esprimono preoccupazioni sui diritti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano ha promosso un decreto che revoca lo status costituzionale di regione autonoma al Kashmir, firmato in virtù del trattato di adesione. L'ordine presidenziale è arrivato tra il tumulto del parlamento e un enorme dispiegamento di truppe nella regione con servizi internet e telefonici sospesi. Il ministro dell'Interno Amit Shah ha detto ai membri della Camera alta che il governo ha anche deciso di dividere la regione contesa in due territori sindacali, Jammu e Kashmir, che avranno una legislatura e Ladakh, che sarà governato direttamente dal governo centrale senza una propria legislatura. La legge, l'articolo 370 della Costituzione, vieta agli indiani al di fuori dello stato di stabilirsi definitivamente, di acquistare terreni, di mantenere lavori presso il governo locale e di garantire borse di studio per l'istruzione. Il Kashmir è diviso tra India e Pakistan ed entrambi rivendicano la regione nella sua interezza. (Was)