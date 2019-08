Usa: Democratici chiedono indagini su revisione regolamentazione trivellazioni offshore

- I Democratici della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti stanno spingendo per un'indagine in merito alla decisione dell'amministrazione Trump di limitare le misure di sicurezza delle trivellazioni offshore messe in atto dopo la fuoriuscita di petrolio di Deepwater Horizon. La commissione per l'Energia e il commercio della Camera ha richiesto oggi, 5 agosto, l'apertura di un'indagine del Gao (Government accountability office) per verificare la capacità di risposta del governo federale alle fuoriuscite di petrolio. “Le proposte sbagliate della Trump Administration per espandere le perforazioni nella maggior parte delle acque della piattaforma continentale degli Stati Uniti e la semplificazione di importanti normative sulla sicurezza delle perforazioni offshore possono aumentare il rischio di un'altra catastrofica fuoriuscita. È indispensabile che il governo federale sia adeguatamente preparato a rispondere alle fuoriuscite di petrolio offshore”, hanno scritto i leader della commissione in una lettera a Gao, ripresa dal quotidiano politico “The Hill”. La richiesta di indagine giunge dopo che la scorsa settimana i Democratici della commissione delle Risorse Naturali della Camera hanno chiesto al dipartimento degli Interni di consegnare i documenti legati alla sua decisione di revisionare i regolamenti sulle trivellazioni offshore. (Was)