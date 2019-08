Usa: Obama chiede maggiore controllo armi e condanna retorica razzista dei "nostri leader”

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha chiesto un maggiore controllo delle armi e condannato i leader che hanno diffuso la paura e l'odio dopo che due sparatorie di massa in Texas e Ohio hanno ucciso almeno 31 persone nel fine settimana. "Dovremmo rifiutare profondamente il linguaggio che esce dalla bocca dei nostri leader che alimenta un clima di paura e odio e normalizza i sentimenti razzisti; leader che demonizzano coloro che non ci assomigliano, o suggeriscono che altre persone, compresi gli immigrati, minacciano il nostro stile di vita ", ha affermato Obama in una dichiarazione, non nominando direttamente il presidente Donald Trump. (segue) (Was)