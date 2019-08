Corea del Nord: esercito sudcoreano, lanciati da Pyongyang due missili non identificati

- La Corea del Nord ha lanciato oggi, 6 agosto, due missili non identificati in mare: lo riferisce l'esercito della Corea del Sud. I lanci sono stati effettuati il giorno dopo che le forze armate statunitensi e sudcoreane hanno iniziato esercitazioni militari congiunte nonostante gli avvertimenti della Corea del Nord che le attività di addestramento potrebbero far deragliare la fragile diplomazia nucleare. Lo Stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha fatto sapere che i missili sono stati lanciati da un’area vicino alla costa occidentale del nord e che si sono inabissati nelle acque al largo della costa orientale del paese. La settimana scorsa Pyongyang ha condotto due lanci di prova di quello che ha descritto come un nuovo sistema missilistico e ha condotto un lancio di missili balistici a corto raggio il 25 luglio. In quell'occasione, il presidente Usa Donald Trump aveva spiegato che tali test non violavano l'accordo con gli Stati Uniti. (segue) (Was)