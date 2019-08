Corea del Nord: esercito sudcoreano, lanciati da Pyongyang due missili non identificati (2)

- Ieri intanto le Forze armate di Stati Uniti e Corea del Sud hanno intrapreso una esercitazione congiunta annuale, sfidando gli avvertimenti inviati nelle ultime settimane dalla Corea del Nord, che ha effettuato lanci di missili balistici a corto raggio e ventilato danni ai negoziati sulla denuclearizzazione tra Pyongyang e Washington. Le nostra esercitazione congiunta tesa a verificare la capacità (di Seul) di riacquisire il comando delle operazioni in tempo di guerra è in fase di avvio”, ha riferito alla stampa un funzionario della Difesa sudcoreana. Ad oggi il trattato di sicurezza in vigore tra Washington e Seul prevede che in caso di conflitto nella Penisola coreana, il comando delle operazioni congiunte venga affidato a un generale statunitense. Seul negozia da anni la revisione di tale disposizione. Analisti citati dalla stampa sudcoreana affermano che l’esercitazione congiunta intrapresa ieri potrebbe rinviare il rilancio dei colloqui sulla denuclearizzazione sino alla fine di quest’anno. (Was)