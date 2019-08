Usa: condannato a 20 anni l'uomo che inviò pacchi bomba a Democratici e critici di Trump

- Cesar Sayoc, l'uomo che si è dichiarato colpevole per l'invio di ordigni artigianali ai principali esponenti democratici e all'emittente “Cnn”, è stato condannato ieri, 5 agosto, a 20 anni di prigione, seguito da cinque anni di libertà condizionata. Sayoc, 57 anni , accusato di 65 capi d'accusa, rischiava tra i 121 mesi e l'ergastolo. Il giudice distrettuale Jed Rakoff ha deciso che l'incapacità di Sayoc di creare bombe che avrebbero fatto esplodere e danneggiare i suoi obiettivi era "una scelta consapevole". "Odiava le sue vittime, gli augurava il peggio", ha detto Rakoff, "ma non era così folle da desiderarle morte, almeno non con le sue stesse mani". I pubblici ministeri avevano chiesto l'ergastolo per l'ex pizzaiolo e dipendente di un strip club, la cui "campagna del terrore", hanno detto, ha coinciso con il periodo precedente alle elezioni di medio termine del 2018. In tutto, ha inviato 16 bombe artigianali a diversi critici di Trump ed esponenti Democratici, tra cui l'ex presidente Barack Obama, l'ex segretario di Stato Hillary Clinton e agli uffici di New York della “Cnn”. (Was)