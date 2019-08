Usa: dipartimento Energia intende costruire un reattore "veloce" per test nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento per l'Energia degli Stati Uniti è intenzionato a costruire un nuovo reattore per test nucleari per rinnovare l'industria nel paese. L'agenzia federale ha dichiarato che preparerà una dichiarazione di impatto ambientale come parte del processo per la costruzione del reattore di prova in Idaho o nel Tennessee entro la fine del 2025. I commenti pubblici sulla revisione ambientale saranno accolti fino al 4 settembre. Si tratta del primo nuovo reattore per test costruito negli Stati Uniti negli ultimi decenni nel quale la reazione nucleare di fissione è sostenuta da neutroni veloci. "Questa capacità di test è essenziale per gli Stati Uniti per modernizzare la propria infrastruttura di energia nucleare e per lo sviluppo di tecnologie di trasformazione dell'energia nucleare che riducono la generazione di rifiuti e migliorano la sicurezza nucleare", ha affermato il segretario all'Energia statunitense Rick Perry in una nota.(Was)