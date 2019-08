Giappone: Hiroshima, 74mo anniversario bombardamento nucleare

- La città giapponese di Hiroshima ha commemorato oggi il bombardamento nucleare statunitense che 74 anni fa distrusse la città, e pose fine alla Seconda guerra mondiale. All’annuale cerimonia commemorativa hanno preso parte rappresentanti di 90 paesi, inclusi gli Stati Uniti. In occasione dell’anniversario, il sindaco della città, Kazumi Matsui, ha rinnovato le pressioni sul governo del Giappone affinché aderisca al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, approvato dalle Nazioni Unite col sostegno di 122 paesi nel luglio 2017. Alla cerimonia ha preso parte anche il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, che però ha evitato qualunque riferimento al trattato, che ad oggi non è ancora in vigore, non avendo ancora ottenuto la ratifica da parte di 50 Stati. (segue) (Git)