Giappone: Hiroshima, 74mo anniversario bombardamento nucleare (2)

- Quest’anno il sindaco di Hiroshima ha anche rivolto un appello ai leader globali affinché “rispondano alla volontà della società civile di vedere il trattato entrare in vigore”, e alla politica giapponese affinché dia concreta attuazione al principio di pacifismo istituzionale sancito dalla Costituzione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha inviato un messaggio in occasione dell’evento,in cui afferma che “il mondo è in debito” con i cittadini di Hiroshima e Nagasaki, le due città giapponesi bersaglio delle bombe atomiche sganciate dagli Usa al termine della Seconda guerra mondiale, il 4 e 6 agosto 1945. (Git)