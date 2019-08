Grecia: da domani al via piano di rateizzazione per debiti cittadini a fondi di previdenza

- Il sistema per ripagare i debiti ai fondi previdenziali per i cittadini greci in 120 rate sarà disponibile a partire da domani. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro di Atene, Yiannis Vroutsis, ripreso dal quotidiano “Kathimerini”. "A partire da mezzogiorno di domani, tutti i cittadini che avevano debiti con i loro fondi previdenziali per il periodo 2017-2018 saranno in grado di accedere al piano di 120 rate", ha detto Vroutsis in Parlamento. Il ministro ha anche spiegato che la legislazione discussa include anche una disposizione per digitalizzare il sistema pensionistico, con l'obiettivo di eliminare gradualmente un arretrato di 450mila pensioni in sospeso. Vroutsis ha affermato che il governo intende presentare una nuova legislazione a novembre 2019, in modo che entro giugno 2020 la Grecia disponga di un sistema pensionistico completamente digitalizzato. (segue) (Gra)