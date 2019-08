Grecia: da domani al via piano di rateizzazione per debiti cittadini a fondi di previdenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova legge sulle tasse, presentata dal governo greco, è stata approvata il 30 luglio dal parlamento di Atene. La legislazione è stata approvata grazie al sostegno di quattro dei sei partiti rappresentati nel monocamerale ellenico. Lo scopo essenziale è stato quello di ridurre la tassa speciale sulle proprietà (Enfia) e di estendere e migliorare il piano da 120 rate per ripagare il debito. Hanno votato a favore del documento il partito governativo Nuova democrazia (Nd), il principale partito di opposizione Syriza, il Movimento per il Cambiamento-Kinal e il partito Soluzione greca. Secondo quanto affermato dal premier Kyriakos Mitsotakis, questo provvedimento contribuirà a sottolineare l'azione del nuovo governo in favore di "una classe media produttiva". Il governo greco ha annunciato nei giorni scorsi l'intenzione di presentare una serie di misure di riduzione delle tasse e di incentivi per l’economia. (segue) (Gra)