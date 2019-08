Grecia: da domani al via piano di rateizzazione per debiti cittadini a fondi di previdenza (3)

- L’esecutivo del premier Mitsotakis punta ad un taglio all'imposta unica sulle proprietà immobiliare (Enfia) per il 2019 e il 2020, a nuove favorevoli condizioni per rendere più attraente il regime di 120 rate per la liquidazione dei debiti e modifiche al regolamento per i debiti verso l'Agenzia delle entrate. Un secondo disegno di legge dovrebbe essere presentato in Parlamento a settembre e dovrebbe includere riduzioni dell'imposta sul reddito delle famiglie e delle imprese e misure a sostegno del settore edile. L'obiettivo del governo è ridurre l'onere fiscale e attrarre nuovi investimenti per stimolare la crescita economica e spianare la strada alla riduzione dell'obiettivo di surplus primario inferiore al 3,5 per cento a partire dal 2021, in accordo con i partner dell’Unione europea. (segue) (Gra)