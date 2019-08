Tav: venerdì 9 agosto a Chiomonte giunta regionale Piemonte dedicata alla Torino-Lione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riunione della giunta regionale monotematica tutta dedicata allo stato dell'arte dei lavori della Torino-Lione (Tav) e delle opere di compensazione. L'ha convocata Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per venerdì 9 agosto, alle ore 14 presso la sala consiliare del Comune di Chiomonte (in via Vescovado 1 - Piazza Balp de Roche Brune). Interverranno Roberto Garbati, sindaco di Chiomonte; Mario Virano, direttore generale di Telt, promotore pubblico italo-francese della tratta transfrontaliera della Tav; Simonetta Carbone, Roberta Castellina, Patrizia Ghiazza, Adele Olivero e Mino Giachino, promotori delle manifestazioni Sì Tav; Paolo Foietta, già commissario di governo della Torino-Lione. All'incontro sono stati invitati anche i Sindaci dei 17 Comuni che hanno sottoscritto il "Patto per il Territorio": Bruzolo, Buttigliera Alta, Bussoleno, Caprie, Cesana Torinese, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Salbertrand, San Didero, Susa, Torrazza Piemonte, Venaus.(Rpi)