Decreto Sicurezza: Augussori (Lega), successo contro immigrazione clandestina, malavita e violenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da senatore della Lega e membro della commissione Affari Costituzionali sono molto soddisfatto per l’approvazione del Decreto Sicurezza bis", ha detto Luigi Augussori. Per il senatore leghista si tratta di "un provvedimento che contiene una nuova stretta su immigrazione clandestina e trafficanti di uomini, apportando modifiche al codice di navigazione e stanziando nuovi fondi per le forze dell’ordine. Con il provvedimento approvato - ha aggiunto Augussori - forte contrasto anche a delinquenza e violenza in ambito pubblico, grazie all'introduzione della cosiddetta norma "spazza-clan" ed agli articoli che inaspriscono le pene per chi aggredisce le forze dell’ordine nelle manifestazioni pubbliche. La conversione in legge di questo decreto è un’ulteriore dimostrazione di come la Lega alle parole anteponga i fatti, pensando prima di tutto alla sicurezza dei cittadini”, ha concluso Luigi Augussori. (Rin)