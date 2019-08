Innovazione: Di Maio, giornata storica, parte operazione di venture capital a sostegno startup italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi Invitalia ha concluso l’operazione di cessione di una partecipazione pari al 70 per cento del capitale sociale detenuto nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures Sgr. Un percorso che, avviato con l’approvazione della Legge di Bilancio, vede ora la costituzione del Fondo Nazionale Innovazione, veicolo Invitalia-Cdp che rappresenterà il perno della politica industriale in ambito startup e innovazione. Il closing odierno - spiega un comunicato del Mise - conclude un percorso condotto dal ministero dello Sviluppo economico negli ultimi mesi al fine di creare le condizioni normative e regolamentari per il successo dell’operazione. Il Fondo Nazionale Innovazione, con una dotazione iniziale di un miliardo di euro, opererà come fondo dei fondi e attraverso investimenti diretti in startup e Pmi innovative. Il ministro Luigi Di Maio ha dichiarato che quella di oggi "è una giornata storica per l’innovazione italiana. Con il Fondo Nazionale Innovazione e le altre misure messe in campo nel nostro primo anno di governo per il digitale contiamo di fare dell’Italia un paese amico dell’innovazione facendo rientrare le tante startup fondate da italiani che operano in altri paesi europei e non. Continuiamo a lavorare incessantemente per il futuro, per il bene del nostro paese e dei nostri giovani, che con le loro idee, costituiscono e costituiranno la spina dorsale dell’economia italiana”, ha concluso Di Maio. (Rin)