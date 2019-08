Cinema: comune Anzio, venerdì 30 agosto cittadinanza onoraria a Carlo Verdone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco, Candido De Angelis ed il Consiglio comunale, venerdì 30 agosto conferiranno la cittadinanza onoraria al regista, sceneggiatore e attore, Carlo Verdone che, a breve, tramite l'Ufficio Comunicazione Istituzionale e Promozione Turistica dell'Ente, diffonderà un appassionato messaggio dedicato ai Cittadini di Anzio. "Il 30 agosto 2019 sarà un'altra giornata storica per la città di Anzio, con Carlo Verdone in costante contatto, sia telefonico che di persona, con la sua amata Anzio, per collaborare all'organizzazione della storica giornata", si legge in una nota del comune di Anzio. (Com)