Cina-Usa: Pechino interrompe acquisti agricoli statunitensi e minaccia nuove tariffe

- Il ministero del Commercio cinese ha dichiarato che le società cinesi hanno smesso di acquistare prodotti agricoli statunitensi e che Pechino non escluderà l'imposizione di tariffe d'importazione sui prodotti agricoli statunitensi acquistati dopo il 3 agosto. “La Commissione delle tariffe doganali del Consiglio di Stato non ha escluso tariffe di importazione nei prodotti agricoli statunitensi appena acquistati dopo il 3 agosto, e le società collegate cinesi hanno sospeso l’acquisto di prodotti agricoli statunitensi”, riferisce l'emittente statunitense “Cnbc”. Si tratta della principale risposta cinese alle tariffe del 10 per cento annunciate la scorsa settimana dal presidente statunitense Donald Trump su beni cinesi del valore di 300 miliardi di dollari. Inoltre sempre oggi la Cina, per la prima volta in oltre un decennio, ha permesso che sul mercato dei cambi la sua valuta, il renminbi, calasse sotto i 7 dollari. Trump, in mattinata, ha accusato Pechino di manipolare la sua valuta. “La Cina ha abbassato il prezzo della sua valuta a un minimo quasi storico. Si chiama ‘manipolazione valutaria’. Federal Reserve, stai ascoltando? Questa è una grossa violazione che nel tempo indebolirà notevolmente la Cina”, ha scritto l'inquilino della Casa Bianca sul suo profilo Twitter. (segue) (Was)