Usa: Democratici chiedono al Senato di votare riforma delle armi dopo recenti sparatorie

- I Democratici hanno chiesto oggi, 5 agosto, al leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, di riportare il Senato in seduta per votare una riforma sul controllo delle armi in risposta alle due sparatorie di massa che hanno ucciso 29 persone in meno di 24 ore. Sabato scorso a El Paso, in Texas, un giovane ha aperto il fuoco in un Walmart uccidendo 20 persone e ferendone altre 26. Le autorità federali lo stanno trattando come un caso di terrorismo interno. Un'altra sparatoria è avvenuta domenica mattina a Dayton, in Ohio, con un bilancio di nove morti e 27 feriti. In una dichiarazione congiunta lunedì, la portavoce della Camera Nancy Pelosi e il leader della minoranza del Senato Chuck Schumer hanno dichiarato: "Spetta al Senato tornare in seduta per approvare immediatamente questa legislazione", facendo riferimento al Bipartisan Background Checks Act del 2019, approvato lo scorso febbraio. (segue) (Was)