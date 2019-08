Usa: Democratici chiedono al Senato di votare riforma delle armi dopo recenti sparatorie (2)

- I leader del Congresso democratico hanno anche criticato il presidente Donald Trump nella loro dichiarazione congiunta, definendolo un "prigioniero nella lobby delle armi e l'Nra", e accusandolo di respingere una "richiesta per una legislazione più severa sul controllo". I Democratici già domenica avevano chiesto a McConnell di richiamare in seduta il Senato, attualmente in pausa per un mese, per votare nuovamente su un disegno di legge approvato dalla Camera a febbraio. “El Paso, Dayton, un terribile evento dopo l'altro. McConnell deve richiamare il Senato per una sessione di emergenza per mettere in discussione la legislazione dei controlli sulle armi approvati dalla Camera per un dibattito e un voto immediatamente", aveva scritto su Twitter il leader della minoranza del Senato, Chuck Schumer, domenica mattina. (Was)