Usa: commissione Giustizia potrebbe raccomandare impeachment entro fine dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Jerry Nadler, ha dichiarato oggi, 5 agosto, che il suo comitato potrebbe raccomandare l'ipotesi di messa in stato d'accusa (impeachment) entro fine autunno, delineando una linea temporale approssimativa per i potenziali sforzi dei Democratici per rimuovere il presidente Donald Trump. I commenti di Nadler testimoniano come la possibilità di mettere sotto accusa Trump stia raccogliendo nuovo slancio ora che la maggioranza dei Democratici della Camera sostiene pubblicamente un'inchiesta di impeachment. Nader ha anche confermato che la commissione avrebbe continuato a lottare in tribunale per ottenere informazioni dall'amministrazione Trump, sperando di arrivare ad una decisione entro la fine di ottobre o all'inizio di novembre. Nadler ha promesso udienze a settembre con testimoni "che non dipendono da procedimenti giudiziari”, aggiungendo che "se decidessimo di denunciare l'ipotesi di impeachment, potremmo farlo nel tardo autunno, dopo la fine dell'anno".(Was)