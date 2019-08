Difesa: esercito Usa investe in sistemi radar Q-53 Lockheed Martin

- L'esercito degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin tre contratti per produrre sistemi Q-53 e dotare i radar di funzionalità avanzate, tra cui il lungo raggio e una maggiore capacità di contrastare le minacce da proliferazione di droni. "L'esercito degli Stati Uniti ha recentemente assegnato a Lockheed Martin tre contratti per la produzione di sistemi Q-53", ha dichiarato la società in un comunicato stampa. "Quando Lockheed Martin completerà la consegna di tutti i nuovi radar Q-53, l'esercito statunitense ne avrà 189 in tutto”, spiega il comunicato. "Ci rendiamo conto che i soldati hanno bisogno di capacità nuove e migliorate. Il Q-53 rappresenta un percorso rapido per rispondere alle minacce attuali ed emergenti", ha affermato Rick Herodes , direttore del programma Q-53 della Lockheed Martin. "La flessibilità dell'architettura continua a consentire al Q-53 di fornire capacità ben oltre la missione originale e consentire ulteriori aggiornamenti in futuro". (Was)