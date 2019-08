Brasile: indice borsa Ibovespa perde oltre il 2,7 per cento

- L'Ibovespa, il principale indice azionario della borsa di San Paolo, ha operato l'intera sessione di lunedì 5 agosto in netto calo a causa delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina che hanno causato un terremoto economico in tutto il mondo, creando difficoltà soprattutto alle borse e alle valute dei paesi emergenti. Alle 16:00 (ora locale) l'Ibovespa operava in calo del 2,73 per cento a 99.857,68 punti base. Sul mercato valutario il real si è svalutato sia nei confronti del dollaro statunitense, cresciuto dell'1,71 per cento e scambiato a 3,958 real, sia nei confronti dell'uuro, cresciuto del 2,70 per cento e scambiato a 4,436 real. Entrambe le valute sono tornare ai valori dello scorso giugno dopo una serie di continui cali. Il quadro brasiliano potrebbe peggiorare nel corso dei prossimi giorni quando è atteso il dato del Pil per il secondo trimestre, le cui proiezioni sono in campo negativo. (Brb)