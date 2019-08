Usa: tonfo Wall Street, peggior seduta 2019 con l'intensificarsi guerra commerciale Usa-Cina

- Le azioni sono scese del 3 per cento oggi, 5 agosto, a Wall Street, con il Nasdaq e l'S&P 500 che hanno chiuso la peggiore seduta del 2019. Il Dow Jones ha chiuso la seduta perdendo il 2,90 per cento a 25.718,15 punti, il Nasdaq ha ceduto il 3,47 per cento a 7.726,04 punti mentre l'S&P 500 ha perso il 2,98 per cento a 2.844,74 punti, sulla scia delle tensioni commerciali tra Usa e Cina e la svalutazione dello yuan. Anche le altre Borse hanno chiuso in negativo, con indici di riferimento in Europa, Giappone e Hong Kong in calo di almeno l'1 per cento ciascuno. Lunedì, la Cina si è ritirata dal suo impegno per l'acquisto di più prodotti agricoli statunitensi e ha svalutato lo yuan per la prima volta in un decennio, sotto i 7 dollari. In una serie di dichiarazioni via Twitter, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la Cina di manipolazione della valuta e pratiche commerciali sleali contro aziende e agricoltori statunitensi, segnalando che potrebbe far entrare in vigore tariffe aggiuntive per superare la svalutazione dello yuan.(Was)