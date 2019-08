Argentina: peso a picco e spread alle stelle per inasprimento guerra commerciale Cina-Usa

- In linea con quanto avvenuto oggi in tutti i mercati emergenti, la svalutazione dello yuan e il nuovo inasprimento della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, hanno avuto un forte impatto sul mercato argentino. Alla chiusura dei mercati il peso argentino ha registrato infatti oggi una svalutazione dell'1,7 per cento rispetto al dollaro nonostante l'intervento della Banca centrale argentina sul mercato dei futures e l'annuncio di un ulteriore aumento del Tasso di sconto, portato al 61 per cento, mentre lo spread misurato in relazione con i titoli del tesoro statunitense è schizzato in alto dell'8,4 per cento in un solo colpo, arrivando ai 902 punti base. Non sono rimasti indenni neanche i titoli di Stato, che hanno perso da un massimo del 3,4 per cento il titolo a più lungo termine a cento anni, a un minimo dell'1,4 per cento il titolo con scadenza a 2020. Stesso destino per i titoli argentini quotati a New York, che hanno registrato una flessione in media del 6 per cento. (segue) (Abu)