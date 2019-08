Kosovo-Serbia: vice assistente segretario Usa, nuovo governo di Pristina elimini dazi e torni al dialogo (2)

- Riguardo i termini di un eventuale accordo, ha precisato Palmer, "gli Stati Uniti non detteranno condizioni per i negoziati" che in ogni caso dovranno portare ad un'intesa "comprensiva" tra Pristina e Belgrado che risolva tutte le questioni aperte in modo da far progredire i due paesi verso l'integrazione europea. Nelle scorse settimane il presidente serbo Aleksandar Vucic ha definito le dimissioni del premier kosovaro Haradinaj, rassegnate dopo essere stato convocato dal Tribunale speciale dell'Aja che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), un “inganno politico” volto a ritardare ulteriormente il dialogo tra Kosovo e Serbia. “Temiamo che gli sviluppi politici in Kosovo stiano andando in una direzione volta a ritardare ulteriormente il dialogo tra Kosovo e Serbia. Le dimissioni di Haradinaj sono un trucco politico attraverso il quale cercherà di guadagnare più popolarità e dominare i suoi avversari politici. La Serbia deve mostrare maturità e calma e non reagire in modo euforico”, ha detto Vucic. (segue) (Kop)