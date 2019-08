Balcani: vicepremier macedone, ex combattente Uck Morina non sarà estradato in Serbia (4)

Pristina, 05 ago 09:37 - (Agenzia Nova) - Il ministero di Giustizia della Serbia ha presentato il 30 luglio alle autorità della Macedonia del Nord la richiesta di estradizione dell'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) Tomor Morina. Quest'ultimo, arrestato nei giorni scorsi su mandato di arresto serbo al valico di frontiera di Bllace, tra Kosovo e Macedonia del Nord, è accusato di crimini di guerra dalla Procura della Serbia per il suo ruolo nel conflitto della fine degli anni Novanta. Il Tribunale di primo grado di Skopje ha disposto il 26 luglio la custodia cautelare di 30 giorni per Morina. La concessione dell'estradizione dovrà invece essere decisa prossimamente dal ministero della Giustizia macedone. (segue) (Kop) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata