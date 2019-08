Rifiuti: Cammarano (M5s), rogo Battipaglia prova fallimento gestione di De Luca (2)

- "Buona parte della cittadina infatti, come denunciato più volte, è quotidianamente invasa, soprattutto nel periodo estivo, da miasmi non più tollerabili – ha sottolineato - Il traffico veicolare di rifiuti indotto dalla presenza di decine di impianti di stoccaggio e di lavorazione non agevola la situazione. Il piano di stoccaggio per settantamila tonnellate di rifiuti dovuto all'imminente chiusura per manutenzione dell'impianto di Acerra, ad oggi, non è ancora stato in alcun modo definito". "È chiaro che ad oggi la competenza resta regionale, ma di fronte all'assoluta indisponibilità all'ascolto e ad atti concreti della giunta De Luca, chiederemo al Ministro dell'ambiente Sergio Costa ogni aiuto possibile per un intervento immediato a tutela di tutti i cittadini oramai stanchi di denunciare a vuoto questo disastro – ha concluso Cammarano - Nel frattempo siamo vicini alla comunità e seguiremo attentamente sia gli sviluppi delle indagini che le eventuali conseguenze ambientali di quanto accaduto". (Ren)