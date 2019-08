Imprese: assessore Mattinzoli, Regione rifinanzia con 5 mln bando 'Faber' per innovazione e produzione pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue, da parte della Giunta della Regione Lombardia, l'attività di sostegno alle Medie, Piccole e Micro imprese. Dopo i precedenti due sportelli, l'esecutivo regionale ha dato il via al terzo sportello del 'Bando Faber', con una cifra, 5 milioni di euro, che andrà così a garantire un'adeguata risposta al potenziale fabbisogno espresso dal mondo imprenditoriale. Il precedente era andato esaurito subito poche ore dopo la sua pubblicazione. "Questo bando sta riscuotendo largo consenso - spiega l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli - Ciò dimostra che le misure costruite attraverso il confronto con il mondo economico sono giuste e vincenti, perché rispondono alle esigenze vere". Il 'Bando Faber' prevede contributi per investimenti finalizzati all'ottimizzazione e all'innovazione dei processi produttivi delle micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato. (Com)