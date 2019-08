Brasile: Banca centrale mantiene stima crescita Pil 2019 allo 0,82 per cento (2)

- Quanto alla stima di inflazione calcolata sull'Indice dei prezzi nazionali al consumo (Ipca), il "Focus" della Bc, ha confermato la proiezione della settimana precedente al 3,80 per cento. Anche questo dato molto è molto vicino a quello del ministero dell'Economia, che ha stimato l'inflazione per il 2020 al 3,80 per cento. Per il 2019 il Consiglio monetario nazionale (Cmn) ha fissato un obiettivo di inflazione del 4,25 per cento, con un margine di tolleranza di 1,5 punti percentuali. L'Ipca, quindi, non può superare quest'anno il 5,75 per cento né scendere al di sotto del 2,75 per cento. L'obiettivo per il 2020 è stato fissato al 4 per cento, sempre con un intervallo di tolleranza di 1,5 punti percentuali. Per il 2020, la previsione per l'Ipca resta al 3,90 per cento. Anche per il 2021 e il 2022, non ci sono stati cambiamenti: la stima resta al 3,75 per cento sia per la Banca centrale che per il ministero dell'Economia. (segue) (Brb)