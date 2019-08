Difesa: Marina militare, nave Vespucci dal 7 all'11 agosto a Rostock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nella sua storia la nave scuola Amerigo Vespucci, dal 7 all'11 agosto, farà sosta nella città di Rostock, Germania, in occasione di uno dei più grandi eventi marittimi in Europa, la Hanse Sail Rostock 2019. Lo riferisce un comunicato stampa. Mercoledì 7 agosto alle ore 16.30 il comandante del veliero, capitano di vascello Stefano Costantino, terrà una conferenza stampa a bordo per presentare le attività della nave, inclusi gli eventi che la vedranno protagonista durante la sosta nel porto tedesco. La nave prende il nome dal famoso mercante fiorentino Amerigo Vespucci (1451-1512), che diede il suo nome al continente scoperto da Colombo. Fu Vespucci ad insegnare agli europei cosa volesse dire "America", i suoi paesaggi, le sue genti e le loro abitudini. La sua lettera "Mundus Novus" fu stampata per la prima volta nel 1502/3 a Firenze e diffusa in tutto il Vecchio Continente. Oggi sono rimaste solo tre copie. Una di queste copie è stata stampata nel 1505 a Rostock ed è stata acquisita dalla Biblioteca Universitaria di Rostock con il supporto economico di molti benefattori. In occasione del 600mo anniversario dell'Università di Rostock, la più antica nella regione del Mar Baltico, il Rettore dell'Università di Rostock, Professor Wolfgang Schareck, consegnerà un facsimile della lettera del navigatore Vespucci "Mundus Novus" al comandante di nave Vespucci. (segue) (Com)