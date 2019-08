Difesa: Marina militare, nave Vespucci dal 7 all'11 agosto a Rostock (2)

- La “nave più bella del mondo”, come viene definita da molti, dopo la consueta sosta lavori invernale finalizzata alla manutenzione e al miglioramento generale delle strutture ha iniziato il ciclo di navigazione all’estero e quindi la Campagna d’istruzione 2019. La Campagna vedrà impegnati gli Allievi ufficiali dell’Accademia navale di Livorno che, nei tre mesi circa di attività, avranno la possibilità di veleggiare dall’Oceano Atlantico e Nord Europa fino al Mar Baltico. Il fine è di addestrare i giovani cadetti e, al contempo, mostrare l’emblema della Marina Militare, il prestigio delle nostre Forze armate e l’eccellenza italiana attraverso la partecipazione ad eventi culturali e di promozione, in collaborazione con le rappresentanze diplomatiche nazionali nei Paesi ospitanti. (segue) (Com)