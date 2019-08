Difesa: Marina militare, nave Vespucci dal 7 all'11 agosto a Rostock (3)

- Durante il periodo a bordo i 127 Allievi ufficiali dell’Accademia navale di Livorno, tra cui 34 donne e 19 stranieri, provenienti da 7 Paesi differenti (se aggiungiamo altri 6 Allievi coinvolti nella Campagna e non appartenenti al Corso del primo anno dell’Accademia navale italiana, la cifra sale a 133 cadetti provenienti da 9 Paesi diversi), saranno impegnati in numerose attività didattiche ed addestrative nell’ambito delle discipline marinaresche e della formazione etico-militare, al fine di far propri i valori di fedeltà, disciplina e senso del dovere e acquisire piena consapevolezza dell’importanza del lavoro di squadra, comprendere quindi cosa significa essere marinai e al contempo membri di un equipaggio al servizio del proprio Paese e della comunità internazionale. Dopo la sosta a Rostock, l’Amerigo Vespucci farà rotta verso Amsterdam, quinta tappa della Campagna d’istruzione 2019. La nave scuola Amerigo Vespucci, ormeggiata presso il molo Warnemunde Nr. 4 – 5 del porto di Rostock sarà aperta alle visite a bordo in favore della popolazione nei seguenti orari: giovedì 8 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 17.00; venerdì 9 agosto: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00; sabato 10 agosto: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 21.00. (Com)