Difesa: Putin su Inf, pronti a riprendere urgentemente negoziati su stabilità strategica

- La Russia ritiene necessario riprendere urgentemente i negoziati sulla stabilità strategica e la sicurezza. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin in una dichiarazione pubblica durante la quale ha commentato il ritiro unilaterale di Washington dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf). All'inizio della giornata, il presidente ha tenuto un incontro urgente con il Consiglio di sicurezza russo per discutere della situazione delativa all’Inf, nonché per discutere della situazione relativa agli incendi e alle inondazioni in Siberia. "La Russia ritiene necessario riprendere urgentemente i negoziati a pieno titolo per garantire la stabilità strategica e la sicurezza", ha detto Putin. Il capo dello Stato ha detto che la Russia non sta abbandonando i suoi obblighi unilaterali ai sensi del trattato. "Non ci stiamo rifiutando di onorare i nostri impegni unilaterali ai sensi del trattato, tutte le misure che metteremo in atto saranno esclusivamente speculari. Ciò riguarda lo sviluppo, la produzione e il dispiegamento di missili terrestri a corto e medio raggio. Non li dispiegheremo in le regioni sino a quando non verranno dislocati missili simili fabbricati negli Stati Uniti", ha detto Putin nella dichiarazione diramata dal Cremlino. Gli Stati Uniti il 2 agosto hanno definitivamente interrotto la loro partecipazione al Trattato Inf, accusando la Russia di aver compiuto delle reiterate violazioni. Mosca ha sempre respinto le accuse e ha puntato il dito contro i sistemi missilistici Usa dispiegati in alcuni paesi est europei. (Rum)