Sicurezza bis: governo pone fiducia in Aula Senato

- Al termine della discussione generale in Aula al Senato sul decreto Sicurezza bis, intervenndo in Assemblea, il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, a nome del governo, ha posto "la questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto". La presidente del Senato Elisabetta Casellati, quindi, ha sospeso l'Aula, convocando la conferenza dei presidenti dei gruppi per organizzare il relativo dibattito sul dl.(Rin)