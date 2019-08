Serbia: celebrata a Belgrado liturgia per commemorare vittime operazione Tempesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi presso la chiesa di San Marco a Belgrado la liturgia funeraria per commemorare le vittime dell'operazione Tempesta, scattata il 4 agosto 1995. Secondo quanto riporta l'emittente "Rtv", alla liturgia era presente il capo della commissione parlamentare per la diaspora dei serbi nella regione, Miodrag Linta. I crimini, ha detto Linta, sono stati commessi da tutte le parti nel corso dei conflitti degli anni '90, e per questo è necessario usare per tutti gli stessi standard di giudizio e rispettare tutte le vittime, siano esse serbe, croate, bosniache o albanesi. (segue) (Seb)