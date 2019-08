Serbia: celebrata a Belgrado liturgia per commemorare vittime operazione Tempesta (2)

- Nella giornata di ieri il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, ha detto che la Serbia e il suo popolo commemoreranno per sempre le vittime dell'operazione Tempesta. Dacic ha aggiunto che non è possibile guardare al futuro se la leadership croata non ha rispetto per le vittime serbe. Sempre ieri la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic si è congratulata con i suoi concittadini per la giornata della vittoria e della patria. In una nota pubblicata dalla presidenza di Zagabria, Grabar-Kitarovic ha espresso un messaggio di ringraziamento nei confronti dei militari e di tutti i cittadini impegnati nell'operazione Tempesta. La presidente ha chiesto a tutti i connazionali di non smettere mai di esercitare ogni forma di patriottismo. Grabar-Kitarovic ha affermato che "con la vittoria dell'operazione Tempesta, la Croazia ha realizzato il suo sogno storico di libertà e indipendenza ed è diventata membro a pieno titolo della comunità internazionale". (segue) (Seb)