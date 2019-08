Torino: ragazzina ingoia uno spillo, salvata dall'equipe dell'ospedale Regina Margherita

- È stata trasferita in ospedale con uno spillo di 3,5 centimetri conficcato nei bronchi, ma grazie all'intervento dell'equipe dell'ospedale Regina Margherita, è riuscita a salvarsi. L'episodio è accaduto a una tredicenne di origine egiziana. Stava correndo con lo spillo tra i denti quando, per errore, gli è andato di traverso. Dopo un primo controllo in un'altra clinica, è stata trasferita d'urgenza al Regina Margherita dove è partito un delicato intervento, reso possibile grazie all'impiego della colonna endoscopia donata recentemente dalla Compagnia di San Paolo. L'operazione è riuscita e ora la ragazzina è stata dismessa dopo 48 ore di degenza. L'intervento è stato eseguito dalla dottoressa Federica Peradotto, assistita dalla collega Valeria Boggio, nel reparto di Otorinolaringoiatria diretto da Paolo Tavormina. (Rip)