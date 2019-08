Iran: ministro Esteri, Teheran non tollererà “violazioni” nel Golfo Persico

- L'Iran non tollererà ulteriori “violazioni marittime” nello Stretto di Hormuz. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in una conferenza stampa organizzata oggi a Teheran. "L'Iran ha rinunciato a perseguire alcune violazioni marittime nel Golfo, ma ora non chiuderà più un occhio", ha dichiarato il ministro, ribadendo che l’Iran è responsabile della sicurezza nello Stretto di Hormuz e della regione. Le dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano giungono dopo un nuovo sequestro di una petroliera da parte delle autorità iraniane sempre nello Stretto di Hormuz annunciato ieri. La petroliera è stata sequestrata lo scorso 31 luglio e trasportava circa 700 mila litri di carburante. Il carburante sequestrato era destinato ad un paese arabo del Golfo. I Guardiani della rivoluzione hanno fatto sapere di aver fermato anche sette marinai di nazionalità straniera che erano a bordo della nave. (segue) (Res)