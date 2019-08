Difesa: Putin, uscita Usa dall'Inf può favorire corsa incontrollata agli armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uscita degli Stati Uniti dal Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) può portare a una corsa agli armamenti incontrollata, quindi è necessario valutare tutte le conseguenze e avviare un dialogo diretto. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin oggi in una dichiarazione diramata dall’ufficio stampa del Cremlino. "Questo scenario implica la ripresa di una corsa agli armamenti fuori controllo. E per evitare il caos e un contesto in cui non ci sono regole, limiti o leggi, è necessario considerare ancora una volta tutte le potenziali conseguenze pericolose e avviare un dialogo serio basato sulle questioni più urgenti", ha detto Putin. Il capo dello Stato ha annunciato, inoltre, di aver incaricato il ministero della Difesa, il ministero degli Esteri e il Servizio di intelligence estera di seguire da vicino gli ulteriori passi di Washington nello sviluppo, produzione e dispiegamento di missili a corto e medio raggio. "Tenendo conto della situazione attuale riteniamo opportuno monitorare le future iniziative degli Stati Uniti in merito allo sviluppo, la produzione e la distribuzione di missili a breve e medio raggio”, ha detto il presidente russo. "Nonostante ciò che è accaduto, facciamo ancora affidamento sul buon senso, sulla responsabilità dei colleghi statunitensi e dei loro alleati sia nei confronti dei loro popoli che dell'intera comunità internazionale", ha detto Putin. (Rum)