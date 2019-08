Sudan: Ue elogia "determinazione" delle parti politiche per accordo su tabella di marcia transizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda sull'attuazione delle diverse tappe costituzionali necessarie ad avviare una nuova fase politica in Sudan è stata annunciata ai media locali da uno dei leader di opposizione, Monzer Abu al-Maali, a margine della cerimonia per la firma della prima parte dell'Annuncio costituzionale, tenuta ieri a Khartum. Il documento, prima parte dell'intesa che sarà formalmente conclusa nelle prossime settimane e dovrà decidere della composizione delle commissioni indipendenti, tra cui la Commissione elettorale, è stato firmato dai rappresentanti dell’alleanza per la Libertà e il Cambiamento - l'ombrello che racchiude le diverse forze di opposizione - e quelli del Consiglio militare di transizione (Tmc), attualmente al potere in Sudan. E’ stato inoltre modificato il testo costituzionale per contenere una norma che vieta la nomina di un premier con doppia nazionalità se non dietro parere favorevole del Consiglio militare e delle forze di opposizione. (segue) (Res)