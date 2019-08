Sudan: Ue elogia "determinazione" delle parti politiche per accordo su tabella di marcia transizione (3)

- In concomitanza con la ripresa dei colloqui fra le parti per la formazione di governo di transizione, venerdì scorso almeno quattro manifestanti sono morti e diversi altri sono rimasti feriti nelle proteste scoppiate nella città di Omdurman, nel Sudan centrale. Lo ha denunciato in un comunicato il Comitato centrale dei medici sudanesi (Ccsd). Centinaia di migliaia di persone sono scese in diverse città del Sudan in risposta all'uccisione dei studenti a El Obeid, nello stato del Nord Kordofan, la scorsa settimana. Nel frattempo il portavoce del Consiglio militare Shams El Din Kabbashi ha dichiarato che nove militari delle Forze di supporto rapido (Rsf, le milizie paramilitari responsabili della repressione delle proteste degli ultimi mesi in Sudan) sono stati licenziati e arrestati in relazione alle recenti violenze nelle città di Omdurman ed El Obeid, aggiungendo che il governatore dello stato del Nord Kordofan e il suo Consiglio di sicurezza saranno ritenuti responsabili degli omicidi avvenuti nel capoluogo della regione. “L'accordo è ormai davvero dietro l'angolo”, aveva dichiarato Satea al-Hajj, leader delle Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc), in una conferenza stampa tenuta a Khartum. Nei colloqui le parti hanno convenuto che l'immunità per i membri del Consiglio sovrano non sarà assoluta, ma potrà essere revocata in alcuni casi, tra cui crimini di guerra e crimini contro l'umanità. (segue) (Res)