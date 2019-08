Croazia: premier Plenkovic, operazione Tempesta è stata "svolta" nella storia del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione militare Tempesta (Oluja) è stata nel 1995 "una svolta" per la storia della Croazia. Lo ha dichiarato oggi il premier di Zagabria Andrej Plenkovic in occasione del 24mo anniversario dell'operazione che è stato celebrato a Knin (Tenin), ex capitale della cosiddetta regione autonoma serba di Krajina, smantellata nel corso dell'operazione. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Plenkovic ha affermato che "sotto la guida del primo presidente della Croazia Franjo Tudjman abbiamo liberato un quinto dei territorio occupati all'epoca e abbiamo fatto sapere al mondo che il popolo croato decide da solo del proprio destino". Plenkovic ha detto che "la bandiera croata sulla fortezza di Tenin ha mandato un messaggio forte, quello che l'antica capitale dei re croati Zvonimir e Petar Svacic rimarrà per sempre parte della Croazia". Le celebrazioni dell'anniversario da parte della Croazia continuano a essere fortemente criticate da Belgrado e dalla Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia, visto che almeno 150 mila serbi sono stati sfollati nel corso dell'operazione. (segue) (Zac)