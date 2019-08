Milano: non fanno lavorare dipendente Amsa, da controllo Ps trovati con droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto uomini, tutti di origini centroafricane, sono stati accompagnati in questura perché dopo essersi rifiutati di alzarsi per far passare i mezzi dell'Amsa in piazza Duca d'Aosta davanti alla stazione Centrale sono stati scoperti avere di droga. Lunedì mattina un dipendente del gruppo che gestisce i servizi ambientali del Comune di Milano ha chiamato il 112 per segnalare il problema. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato A un 23enne gambiano sono stati circa 15 grammi di marijuana e per questo motivo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Altri due giovani, un gambiano di 25 anni e un guineano di 21, aveva un piccolo quantitativo di stupefacente e sono stati denunciati a piede libero. Gli altri giovani presenti sono stati portati in in via Fatebenefratelli per accertamenti perché irregolari in Italia. (Com)