Slovacchia: ministero Istruzione non diminuisce numero degli insegnanti di sostegno

- Gli insegnanti di sostegno in Slovacchia non saranno diminuiti ma i finanziamenti destinati a questo tipo di educatori saranno rafforzati. Lo ha confermato il ministero dell'Istruzione di Bratislava, in risposta ad una dichiarazione dell'ex europarlamentare Jana Zitnanska, sulla riduzione degli insegnanti di sostegno nelle scuole speciali. "Le scuole speciali non perdono denaro per gli insegnanti di sostegno né il settore dell'istruzione rimuove alcun insegnate, al contrario, le loro capacità saranno rafforzate", ha affermato il ministero dell'Istruzione secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Tasr". Il ministero ha ricordato di aver convocato un incontro con la direzione dell'Associazione delle scuole elementari speciali per aumentare i finanziamenti per i loro diritti al fine di mantenere l'incarico degli insegnanti di sostegno. Secondo il dicastero, gli studenti disabili e la loro integrazione restano una priorità, come "evidenziato da un ulteriore aumento di 4 milioni di euro" per gli insegnanti di sostegno nel 2018 e di quasi 1,4 milioni di euro nel 2019. (Slb)